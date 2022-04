Minaccia i passanti col martello e danneggia 4 auto: arrestato

Iseo

I test hanno confermato che si trovava sotto l’effetto di diversi tipi di sostanze stupefacenti.

Ha danneggiato quattro auto e poi si è schiantato contro un muro.

Scattano le manette

Quando è sceso dal veicolo ha brandito un martello e ha cominciato a minacciare i passanti. A finire in manette per resistenza, danneggiamento, guida sotto l’effetto di stupefacenti e alcool e per possesso di oggetti atti a offendere è stato un clarense.

Se l'è presa con i carabinieri

É successo alle 23 circa di ieri, domenica 3 aprile, nel centro di Iseo. Un 37enne di Chiari alla guida di un’Audi ha seminato il panico tra via Venti Settembre e via Gorzoni. Partito sgommando dalla stazione ferroviaria, prima ha colpito quattro veicoli parcheggiati, per poi schiantarsi in velocità contro alcuni dissuasori del traffico. Terminata la corsa contro un muro di via Gorzoni, è sceso dall’auto distrutta brandendo un martello, con cui si è messo a minacciare i passanti. All’arrivo dei carabinieri della Radiomobile di Chiari, il 37enne – già noto alle Forze dell’ordine - si è scagliato anche contro i militari, che l’hanno disarmato, immobilizzato e arrestato. Per calmarlo è servito anche l’intervento della Croce rossa: i test hanno confermato che si trovava sotto l’effetto di diversi tipi di sostanze stupefacenti