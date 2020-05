Milzano commossa prega per Susy

Questa sera il tradizionale rosario, che doveva svolgersi in vicolo Castegnato, si è tenuto davanti all’abitazione di Zsusanna Mailat.

Tutta la comunità unita per Susy

Zsusanna Mailat, per tutti Susy, 39 anni, di origine rumena, ma in Italia da una vita, ieri sera è stata l’ennesima vittima di femminicidio per mano del marito Gianluca Lupi, 41 ani, originario di Pavone Mella. La comunità, in primis il parroco don Lorenzo Boldrini ed il sindaco Massimo Giustiziero, hanno voluto celebrare il rosario per onorare Susy. La recita è stata seguita in diretta live sulle pagine facebook “Sei di Milzano se” e “Chiesa di Milzano” grazie all’impegno di Fabio Sitzia e Massimo Morandi. “Preghiamo per i figli di Zsusanna che ora hanno la vita in salita”, ha esordito don Boldrini con voce rotta dall’emozione. Alle sue parole di sono unite quelle di Giustiziero che promette un impegno dell’intera comunità verso i bambini della vittima.

Una comunità unita

La risposta della comunità verso i tre figli di Zsusanna Mailat non si è fatta attendere. Fin dalle prime ore del mattino in molti si sono adoperati affinché ai bambini non mancasse nulla: intere borse di vestiti sono state portate dal sindaco che si è incaricato di portarle alla zia dove ora risiedono. Milzano ha dimostrato un grande cuore ed è già al lavoro per dare un aiuto concreto a questa famiglia ormai dilaniata.

