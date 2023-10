Metodo Montessori alla primaria, a Travagliato parte la raccolta firme

Porre il bambino al centro della sua azione, rispettarne i tempi ed assecondare i suoi interessi sono alla base di un metodo, quello montessoriano, che i genitori di Travagliato chiedono di sperimentare presso la Scuola Primaria.

Il metodo Montessoriano

È il 1907 quando Maria Montessori, tra le prime donne laureate in medicina in Italia nota per il suo impegno nel sociale, fonda la prima «Casa dei Bambini», uno spazio rivolto a bimbi in età prescolare dei quartieri poveri di Roma. Da allora la pedagogia montessoriana è famosa in tutto il mondo, tanto da essere tutelata dall’Associazione Internazionale Montessori: nello specifico, promuove l'indipendenza, la libertà di scelta del proprio percorso educativo (entro limiti codificati) e il rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, mirando a sviluppare un senso di responsabilità e di consapevolezza verso il mondo.

La Scuola dell’Infanzia di Travagliato, così come altre «materne» del circondario, ha da anni avviato classi che lavorano con i principi educativi esposti da Maria Montessori, «tuttavia queste piccole eccellenze non trovano sbocco in continuità con un'adeguata offerta nella scuola primaria pubblica, dato che né a T

L'appello dei genitori di Travagliato

ravagliato né nei comuni limitrofi attualmente esistono sezioni sperimentali pubbliche con applicazione del metodo», ha spiegato, avvocata e mamma travagliatese che, con il sostegno di sessantacinque famiglie, ha lanciato una raccolta firme per chiedere l’apertura di una sezione Montessori.

«Come genitori, non vogliamo disperdere il potenziale acquisito dai nostri bambini durante la scuola dell’infanzia - ha continuato - Credo in un metodo pedagogico che sarebbe bello fosse un servizio pubblico, così che le famiglie interessate non siano costrette a rivolgersi al privato per avere risposte ad istanze educative ritenute più adeguate per i propri figli».

Il programma elementare Montessori, realizzando il curriculum obbligatorio nazionale, offre continuità educativa in quanto il bambino, passando alla scuola primaria, trova lo stesso ambiente, clima educativo e rapporto con gli insegnanti e un materiale ricco e diversamente strutturato. «Ci stiamo adoperando per avere risposte concrete, abbiamo trovato buona disponibilità da parte del Dirigente scolastico, e speriamo che il corpo docente valuti la nostra proposta - ha detto Stefania - E’ un vantaggio per tutti quando i genitori sono propositivi e vedono la scuola come un luogo di crescita e formazione per i bambini».

Per ricevere (o dare) maggiori informazioni sull’apertura della nuova sezione sperimentale è possibile rivolgersi a montessoritravagliato@gmail.com.