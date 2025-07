Tragedia

Il 56enne adrense è morto in un incidente in moto; i funerali saranno celebrati nella chiesa di Zocco di Erbusco

Sono ore di immenso dolore per la comunità di Adro, straziata dall'improvvisa scomparsa dell'architetto Edoardo Vezzoli. Il 56enne adrense è deceduto in un tragico incidente stradale in sella alla sua moto a Solto Collina (Bergamo), mentre la moglie Paola è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime. Mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di Zocco di Erbusco saranno celebrati i funerali del professionista, conosciuto e stimato in tutta la Franciacorta.

Mercoledì mattina l'ultimo saluto all'architetto Vezzoli

La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato Pezzotti di via Zocco ad Adro, dove martedì 22 luglio alle 19 sarà celebrata una veglia di preghiera. I funerali saranno mercoledì 23 luglio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Zocco di Erbusco. L'architetto Edoardo Vezzoli lascia nel dolore, oltre alla moglie, le due figlie, i genitori (mamma Angela e papà Franco), il fratello Fausto con Elena, i suoceri e tutti i suoi cari.

Un tragico schianto in moto

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio (19 luglio), intorno alle 17.20. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia stradale di Bergamo, ma dai primi accertamenti sembra che un'auto abbia travolto la moto su cui viaggiava l'architetto Edoardo Vezzoli insieme alla moglie sulla Sp77 a Solto Collina, paese bergamasco affacciato sul lago d'Iseo. Per il 56enne adrense, l'impatto è stato fatale. Vani i tentativi di rianimarlo, vano il tempestivo intervento dei soccorsi, allertati in codice rosso: non c'è stato nulla da fare. La moglie, gravissima, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una delle due coppie di amici che insieme a Edoardo e Paola stavano facendo il tour del lago d'Iseo.