Tragedia

La vita di Edoardo Vezzoli si è spezzata a soli 56 anni; gravissima la moglie

Doveva essere una giornata spensierata. Un giro in moto sul lago d'Iseo, insieme alla moglie e ad altri amici della Franciacorta. Purtroppo, in un istante, il tour sulle due ruote si è trasformato in tragedia. La vita di Edoardo Vezzoli, noto architetto adrense, si è spezzata così, sull'asfalto, in un terribile schianto con un'auto a Solto Collina, in provincia di Bergamo. E anche la moglie è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Schianto in moto a Solto Collina: muore architetto adrense

L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio (19 luglio), intorno alle 17.20. La dinamica dello schianto è al vaglio della Polizia stradale, ma dai primi accertamenti sembra che un'auto abbia travolto la moto su cui viaggiava l'architetto Edoardo Vezzoli insieme alla moglie sulla Sp77 a Solto Collina, paese bergamasco affacciato sul lago d'Iseo. Per il 56enne adrense, l'impatto è stato fatale. Vani i tentativi di rianimarlo, vano il tempestivo intervento dei soccorsi, allertati in codice rosso: non c'è stato nulla da fare. La moglie, gravissima, è stata trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Coinvolta nel sinistro anche una coppia di amici, entrambi ricoverati in ospedale: non sarebbero gravi. Alla guida dell'auto che ha investito la moto una 47enne bresciana, sottoposta ai test per accertare l'abuso di alcol (come da prassi).

La comunità di Adro è sotto shock

La notizia dell'improvvisa scomparsa dell'architetto Edoardo Vezzoli è piombata sulla comunità adrense come un macigno nella tarda serata di sabato. Uno shock per tutti quelli che lo conoscevano e lo stimavano per le qualità professionali e umane. Il paese intero in questo momento di immenso dolore è vicino ai suoi famigliari, e in particolare alle figlie, e prega per la moglie.

Il cordoglio del Comune

Questo il messaggio di cordoglio dell'Amministrazione comunale di Adro: