Mercoledì l'ultimo saluto al 34enne morto nel frontale in Corda Molle

Tragedia

Si terranno mercoledì pomeriggio alle 15 a Rovato, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, i funerali del 34enne Alberto Bergomi, morto in un tragico incidente in Corda Molle , in territorio di Torbole Casaglia.

Mercoledì l'ultimo saluto ad Alberto Bergomi

Sono ore di profondissimo dolore per i famigliari e di incredulità sgomento per le comunità di Rovato, dove è cresciuto, e di Erbusco, dove viveva, nella frazione Villa. La vita dell'imprenditore Alberto Bergomi si è spezzata sull'asfalto, all'improvviso, a soli 34 anni, in un terribile incidente stradale. Una domenica come tante si è trasformata in tragedia e il senso di vuoto è davvero immenso. I funerali del 34enne saranno celebrati mercoledì 26 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Rovato, con partenza dall'abitazione, a Villa Erbusco. Alberto lascia la compagna Stefania, il papà Valerio, le sorelle Sabrina e Sara e tutti i suoi cari, oltre ai tantissimi amici e alle numerose persone che lo conoscevano e apprezzavano per la sua brillante attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia (con l'azienda di famiglia, la Bergomi costruzioni) e della ristorazione (nel 2019 insieme a Lodovico Calabria e allo chef Mauro Zacchetti aveva dato vita al progetto del ristorante e cocktail bar Al Malò).

I messaggi di cordoglio

Tra i tanti i messaggi di cordoglio spicca quello dell'Ance Brescia: nel 2019 l'imprenditore era stato eletto presidente di Ance Giovani Brescia, un mandato che si sarebbe dovuto concludere nel corso del 2022.

"La tragica notizia della prematura scomparsa del Presidente del Gruppo Giovani di Ance Brescia Alberto Bergomi ci addolora. Non ci sono parole per descrivere il cordoglio provato da tutti coloro che hanno avuto la possibilità di condividere con Alberto momenti di impegno e lavoro, i quali era sempre pronto ad alleggerire con il suo sorriso e la sua energia. La sua mancanza apre un vuoto incolmabile per la perdita di un giovane, collega e amico che ricorderemo per sempre con grande affetto. In questo giorno di dolore il nostro pensiero è rivolto ai familiari e ai suoi cari ai quali esprimiamo le nostre più sincere condoglianze".

Anche il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Bergomi:

"La tragica notizia della prematura scomparsa di Alberto Bergomi, presidente del Gruppo Giovani di Ance Brescia, ci ha scosso particolarmente. In questo difficile momento il nostro cordoglio va alla famiglia e ai suoi cari. Le più sentite condoglianze".

Parole piene di stima e di dolore anche dal gruppo Giovani per un progetto: