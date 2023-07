Mazzano: la truffa sulla raccolta fondi per i danni del maltempo

Mazzano: la truffa sulla raccolta fondi per i danni causati dal maltempo.

Insomma per il comune di Mazzano sembra non esserci tempo per un po' di pace: a fare da strascico ai danni causati dal maltempo un paio di episodi decisamente spiacevoli. Dopo il furto dell'attrezzatura della Protezione Civile anche il tentativo di truffa.

Nelle ultime ore alcune persone hanno suonato nelle varie abitazioni del posto raccogliendo firme e offerte per i danni causati dal maltempo. Si presentavano alla porta dei residenti dicendo di essere stati inviati dal comune. Ma così non è.

Infatti l'unica raccolta che il comune ha iniziato a fare riguarda le segnalazioni dei danni subiti che ogni cittadino dovrà presentare entro domani (mercoledì 26 luglio 2023). Segnalazioni che poi verranno inviate a Regione Lombardia per la richiesta dello stato di calamità naturale.

La prima celebrazione

Domenica 23 luglio 2023, a due giorni dalla violenta ondata di maltempo, è stata celebrata la santa messa fuori la chiesa scoperchiata di San Filippo Neri di Ciliverghe. Canonica e chiesa sono state infatti rese inagibili dal maltempo. Stessa sorte anche per alcune strutture esterne all'oratorio.

Il furto...inaspettato

Purtroppo però è arrivato il gesto che non ti aspetti: nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 alcuni soggetti non meglio identificati hanno rubato la torre faro e il generatore della Protezione Civile in via della Conciliazione a Ciliverghe. Questi si trovavano ai piedi della palazzina risultata inagibile a causa del maltempo. Incredulità e indignazione per un gesto del genere utile per la salvaguardia dell'incolumità dell'intera comunità e, per giunta, dopo due giorni di lavoro intenso. Il fatto è stato denunciato sui social