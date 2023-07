Maltempo: la gioia della prima messa dopo la tempesta e lo sdegno per il furto alla Protezione Civile

Maltempo, per una buona notizia che arriva ve ne è un'altra che provoca sdegno.

Maltempo: la prima messa dopo la tempesta

Succede a Ciliverghe di Mazzano dove ieri (domenica 23 luglio 2023), a due giorni dalla violenta ondata di maltempo, è stata celebrata la santa messa fuori la chiesa scoperchiata di San Filippo Neri di Ciliverghe. Canonica e chiesa sono state infatti rese inagibili dal maltempo. Stessa sorte anche per alcune strutture esterne all'oratorio.

Il furto...inaspettato

Purtroppo però è arrivato il gesto che non ti aspetti: nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 alcuni soggetti non meglio identificati hanno rubato la torre faro e il generatore della Protezione Civile in via della Conciliazione a Ciliverghe. Questi si trovavano ai piedi della palazzina risultata inagibile a causa del maltempo.

Incredulità e indignazione per un gesto del genere utile per la salvaguardia dell'incolumità dell'intera comunità e, per giunta, dopo due giorni di lavoro intenso. Il fatto è stato denunciato sui social