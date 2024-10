Mazzano: Ciliverghe e Molinetto accolgono don Paolo Morbio.

Don Paolo Morbio fa il suo ingresso a Mazzano

Le due comunità parte del comune di Mazzano si apprestano ad accogliere il loro nuovo parroco: si tratta di don Paolo Morbio. Non prima di aver salutato don Roberto Rovaris (Ciliverghe) e don Angelo Corti (Molinetto). Don Paolo, invece, si congeda da Bagolino e da Ponte Caffaro. Ordinato nel 2001, è stato curato a Villanuova (2001-2005), a Vestone (2005-2013), a Nozza (2007-2013), e a Lavenone (2013), parroco di Bagolino (2013-2024) e Ponte Caffaro (2016-2024).

L'accoglienza

L'appuntamento che decreterà l'ingresso di don Paolo nelle due comunità di Mazzano è in programma per domani (sabato 12 ottobre 2024) alle 15 sul sagrato della parrocchiale di Ciliverghe, successivamente a Molinetto. Alle 15.30 il ritrovo negli spazi dell'oratorio al quale farà seguito il corteo verso la chiesa Sant'Antonio da Padova accompagnati dalla banda Lonati. Si terrà quindi la santa messa con rito d'ingresso a partire dalle 16. Successivamente don Paolo e i fedeli si trasferiranno in oratorio per un momento di convivialità.

Ma non è tutto: le celebrazioni continueranno infatti anche domenica 13 ottobre: alle 10.30 il sacerdote officerà la sua prima messa a Ciliverghe.