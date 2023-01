Masso da 10 quintali si stacca dal versante e finisce sulla strada, lo shock dell'autista

Attimi di grande preoccupazione quelli vissuti nella tarda mattinata di ieri (lunedì 16 gennaio 2023) a Botticino.

Masso da 10 quintali finisce sulla strada

Una vera e propria tragedia, per fortuna solo sfiorata. Erano le 12 circa quando un imponente masso del peso di circa 10 quintali si è improvvisamente staccato dal versante finendo, rotolando, sulla carreggiata. In quel momento stava transitando un'auto con alla guida una donna diretta al posto di lavoro. É stata questione di pochi attimi, la donna si è vista la roccia franare davanti a poca distanza dall'auto, la paura è stata tanta ma la donna è rimasta illesa.

Una doppia tragedia sfiorata

Sembra che la pioggia di questi giorni abbia provocato il distacco del masso dal versante montuoso, al momento la situazione sembra essere sotto controllo e non ci sarebbe il rischio di nuovi cedimenti. Il masso, inoltre, ha finito la sua corsa sul guard rail che avrebbe potuto cedere coinvolgendo la zona abitata posta a valle, anche in questo caso però, fortunatamente, nulla di tutto ci aè accaduto. A seguito di quanto accaduto, la zona del distacco è stata posta sotto osservazione ma non sono stati rilevati altri pericoli. Poche ore dopo, il masso è stato rimosso e la circolazione è tornata alla normalità. Sul posto la Polizia Locale.