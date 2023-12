Marone, trovato un 40enne senza vita

Tragedia questa mattina (domenica 3 dicembre) a Marone. Un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita.

Tragedia

Questa mattina poco dopo le 09.30 in una zona boschiva di Marone è stato lanciato l'allarme per un 40enne. A fare la drammatica scoperta è stato un parente che, non avendo più sue notizie, ha iniziato a cercarlo.

Intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, ambulanza e auto medica. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane uomo. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso: dalla prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un gesto estremo.