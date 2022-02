Mario Basalari, il commosso ricordo del Number One ad una settimana dalla scomparsa

Patron

I "suoi" ragazzi lo hanno ricordato tramite un video carico di bei ricordi.

Ad una settimana esatta dalla scomparsa di Mario Basalari, patron del Number One arriva un gradito omaggio.

Un momento toccante

L'uomo, scomparso all'età di 80 anni, è stato ricordato tramite la proiezione di un video (per vederlo QUI) nel quale sono state raggruppati frammenti di vita vissuta accanto e per i giovani, non a caso con lui se ne va un pezzo importante della storia della disco italiana.