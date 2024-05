Manerbio piange il carabiniere Antonio Anni, presidente dell'Associazione Nazionale carabinieri

Manerbio in lutto piange il carabiniere Antonio Anni, presidente dell'Associazione nazionale carabinieri e colonna del Terzo settore cittadino. Aveva 73 anni. Storica vedetta e memoria comune della vita e dei membri dell'Anc, che guidava con attenzione, impegno, caparbietà e dedizione, Anni se n'è andato a 73 anni e tutta la città lo sta piangendo in queste ore.

A Cagliari e Milano negli Anni di piombo

Carabiniere ausiliario, Anni è stato in servizio negli anni di piombo a Cagliari e Milano. Ha fatto parte dell'Anc - sezione brigadiere "Giovanni Lai" per oltre 50 anni e l'ha guidata negli ultimi 21. Se non ci sono parole per raccontare il carabiniere, ce ne sono ancora meno per poter ricordare l'uomo. Schietto e preparato, chi lo ha conosciuto lo descrive come un preciso, sempre pronto ad accogliere una battuta tanto quanto a farla. Una perdita per l'intera comunità di Manerbio e non solo. I funerali si svolgeranno venerdì alle 10.30 in città.