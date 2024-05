Carabiniere Antonio Anni: questa mattina l'ultimo saluto

Sono stati celebrati questa mattina (venerdì 24 maggio 2024) nella parrocchiale di Manerbio i funerali del carabiniere Antonio Anni.

Il giorno più triste: addio al carabiniere Antonio Anni

L'intera comunità si è stretta in un grande abbraccio per la scomparsa di una delle colonne portanti della città. Martedì 21 maggio 2024 la notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità.

Carabiniere ausiliario in servizio negli anni di piombo a Cagliari e Milano ha fatto parte dell'Anc Sezione Brigadiere Giovanni Lai per oltre 50 anni e l'ha guidata negli ultimi 21. Insieme ai familiari a agli amici a ricordarlo tutti i membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri, gli amministratori che lo hanno conosciuto ed apprezzato, tanti dei carabinieri, marescialli e tenenti in servizio negli anni a Manerbio e non solo.

Il cordoglio del sindaco

Le parole commosse del sindaco Paolo Vittorielli: