Manerbio, la chiesa si illumina per ricordare chi non c’è più

Manerbio, la chiesa si illumina in onore chi non c’è più: nessun fedele fra i banchi della parrocchiale questa mattina, ma 150 candele illuminate per ricordare i defunti che dall’inizio del 2020 hanno lasciato la comunità.

Una Messa illuminata, letteralmente. Le chiese sono ancora chiuse a causa delle restrizioni anti Covid-19, ma i banchi della parrocchiale di Manerbio questa mattina erano comunque gremiti: niente fedeli ad assistere alla celebrazione, ma centocinquanta candele per ricordare le persone che dall’inizio dell’anno, sia per il virus che non, hanno lasciato la comunità (la funzione è visibile sul sito della parrocchia o sulla pagina facebook). Decine di lumini, accompagnate dal nome del defunto e da uno dei centrini che a natale era stato appeso sull’abete in chiesa per richiamare l’albero della vita e la Gerusalemme Celeste.

Passi di Luce

E’ il terzo appuntamento dei Passi di Luce, l’iniziativa promossa dalla Parrocchia manerbiese che nei giorni scorsi ha toccato tutti i luoghi di Manerbio. “In settimana abbiamo chiamato tutti i famigliari dei defunti, le chiese sono ancora chiuse ma ci è sembrato che ci fosse bisogno di lanciare un messaggio di speranza – ha spiegato il parroco don Alessandro Tuccinardi – Avevamo già fatto una funzione al cimitero, quando sarà possibile partecipare alla Messe cercheremo di ricordare tutti un po’ alla volta”.

