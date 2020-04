A Manerbio “fioriscono” la Pasqua e la speranza. Questa mattina, con una breve cerimonia al cimitero, il parroco don Alessandro Tuccinardi e l’Amministrazione comunale hanno espresso la loro vicinanza a tutta la popolazione in questo difficile momento che tutti si trovano a vivere.

A Manerbio “fioriscono” la Pasqua e la speranza

Verrà il tempo di ritrovarsi, uscire alla luce del sole e riabbracciarsi, ma non è questo il giorno. La Pasqua ai tempi del coronavirus si passa in casa, lontani si, ma vicini nello spirito e speranzosi che anche questo momento difficile presto finirà.

E’ il messaggio che questa mattina il parroco don Alessandro Tuccinardi, accompagnato dal vicesindaco Giandomenico Preti e dall’assessore Paola Masini ha rivolto a tutti i manebiesi durante la breve cerimonia al cimitero cittadino: un gesto di vicinanza per tutte le persone che in questi giorni non hanno potuto partecipare al rito funebre e a far visita ai loro cari.

All’ingresso del camposanto sono state addobbate quattro fioriere: nei vasi quattro piante di mandorlo, la prima essenza a fiorire con la bella stagione e soprattutto, simbolo di resurrezione.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE