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Manerbio e Bagnolo Mella, controlli straordinari: 35 le persone identificate e 26 i veicoli controllati.

I territori controllati: Manerbio e Bagnolo Mella

Il controllo straordinario del territorio è stato eseguito nel pomeriggio di giovedì 5 novembre 2026 con l’obiettivo di prevenire l’illegalità diffusa nei comuni in questione oltre che nelle zone urbane e commerciali circostanti e contrastare lo spaccio e la cessione di sostanze stupefacenti. Ad essere interessato, nella fascia oraria dalle 13 alle 22, è stato il centro abitato di Manerbio (in particolare via San Martino, via Verdi, Piazza Aldo Moro e altre aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di degrado urbano). Analoga attività è stata eseguita nel medesimo arco temporale nel centro abitato di Bagnolo Mella.

Le pattuglie sul posto

Ad operare congiuntamente sul campo e in stretto coordinamento tra loro le pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Manerbio, Bagnolo Mella, Gambara, Ghedi e l’equipaggio Radiomobile della Compagnia di Verolanuova. Particolare attenzione è stata rivolta all’area di via San Martino a Manerbio e di via Breda Scodella a Bagnolo Mella, oggetto di passaggi mirati di controllo per monitorare la circolazione delle persone e prevenire reati nelle zone recentemente segnalate dalla cittadinanza.

Arresti per spaccio

Arrestato in flagranza per spaccio un cittadino del Gambia classe 1994, regolare sul territorio e pluripregiudicato, trovato con 6. grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi, 20 grammi di hashish e della somma contante di 655 euro, ritenuta provento di illecita attività e integralmente sottoposta a sequestro.

Ad essere denunciati a piede libero per lo stesso reato un marocchino classe 1999 senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato e una cittadina indiana con precedenti di polizia, classe 2009, residente a Brescia ma domiciliata a Manerbio. I due sono stati trovati in possesso di 8 grammi di cocaina (suddivisi in 9 dosi), 4 grammi di hashish e della somma di 100 euro, anch’essa sequestrata.

É stato trovato con 196 grammi di hashish suddivisi in due panetti sequestrato un italiano classe 2000 residente a Bagnolo Mela con precedenti e quindi denunciato. La stazione carabinieri di Ghedi ha poi segnalato quale assuntore di stupefacenti un cittadino marocchino, classe 2000, trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish. L’operazione si è conclusa complessivamente con l’identificazione di 35 persone (di cui 11 straniere e 10 positive o note alle forze dell’ordine) e il controllo di 26 veicoli.