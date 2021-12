Palazzolo sull'Oglio

Molto amico di suor Rosalina Ravasio è tornato a salutarla e a trovare tutti i ragazzi

Mancini mantiene la promessa e torna alla comunità Shalom.

Visita

Dopo la vittoria agli Europei il mister Roberto Mancini ha mantenuto la promessa fatta a suor Rosalina Ravasio e a tutti i suoi ragazzi della comunità Shalom di Palazzolo ed è tornato a trovarli. La comunità Shalom di Palazzolo dal 1986 si occupa del recupero di ragazzi e ragazze tossicodipendenti, ma non solo. Suor Rosalina Ravasio, figura storica della comunità, è molto amica di Roberto Mancini. E per questo il mister giovedì è passato a salutarla e a trovare i ragazzi. Non è la prima volta infatti che il mister fa visita alla comunità con sede nelle campagne palazzolesi. Durante gli Europei aveva anche inviato un messaggio di saluto e, come promesso, è tornato a trovarli. A marzo 2019 il mister aveva invitato i ragazzi ad una partita dell'Italia allo stadio Tardini di Parma per le qualificazioni agli Europei.