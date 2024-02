Mamma Milena a Regione Lombardia per difendere i diritti della figlia Vittoria.

L'incontro in Regione

Alla fine, e solo grazie alla sua determinazione, ci è riuscita.

Giovedì 8 febbraio alle 17 Milena Del Vecchio, mamma di Vittoria Scalmana ragazza con sindrome di Rett, ha finalmente avete un incontro con Regione Lombardia e nello specifico ha parlato, in videochiamata sulla piattaforma webex, con il Dottor Roberto Daffronchio, dirigente di Regione Lombardia che occupa delle famiglie con componenti affetti da forme di disabilità.

«Dopo l’ultimo articolo riguardante Vittoria uscito su Montichiari week, ho finalmente ottenuto un incontro con uno dei dirigenti di Regione Lombardia: il Dottor Daffronchio. Eravamo solo io e lui in chiamata. E’ stato un incontro molto ben strutturato perchè lui aveva tutti gli appunti su Vittoria e sulle sue difficoltà grazie a Silvana Marson che gli aveva fornito la relazione. Io gli ho detto tantissime cose: mi sembra che lui mi abbia ascoltata attentamente» inizia così a raccontare Milena. «Vittoria ha tante difficoltà, ma molte di quelle le ha superate grazie ai sacrifici di che le vuole bene, di chi ci vuole bene. E’ riuscita ad affrontare la maturità e ora si sta integrando nella società grazie ai vari progetti e alla sinergia presenti sul territorio».

Un fondo per le famiglie

«Quello che chiediamo è l’appoggio, anche economico. E non parlo di un appoggio economico alla mia famiglia, assolutamente! Intendo un fondo sul territorio lombardo che sia dedicato alle famiglie con persone con disabilità. A giugno il progetto di vita di Vittoria scadrà e abbiamo, noi e tante altre famiglie, la necessità di avere altre risorse che possano nascere a questo eventuale fondo. Abbiamo parlato anche della misura B1 perchè da tempo siamo senza educatori. Quello che ho cercato di sottolineare è che Vittoria è sì mia figlia, per lei darei la vita, ma lo è anche della Regione Lombardia e dell’Italia.»

«A giugno vorremmo aderire al progetto di Roma. Ci siamo andati diverse volte quando Vittoria era alle medie per fare delle prove cognitive. Le professoresse ci avevano detto che aveva un ritardo tanto grave che oltre a scarabocchiare, non potevano farle fare altro. Le visite cognitive ci hanno dato delle belle notizie: da quel momento a scuola Vittoria ha iniziato a lavorare. Ciò che le manca profondamente è la comunicazione e il progetto di Roma si basa proprio su questo presupposto: aiutarla a comunicare i suoi bisogni. Dopo l’incontro, Daffronchio ha stilato una relazione che sarebbe poi passata nelle mani della Dott.ssa Lucchini e infine in quelle di Fontana.» conclude Milena.

Alla famiglia Scalmana, ora, non resta che attendere notizie che si spera siano positive e rassicuranti. Il Dottor Roberto Daffronchio ha molte competenze nel settore, infatti si occupa di politiche per l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle disabilità gravi e gravissime a domicilio e care giver familiari FNA e Dopo di noi; della promozione di azioni e interventi per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale, dell’accessibilità, dello sviluppo dei Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) e dei parchi gioco inclusivi; della programmazione europea 2021-2027 e strategie integrate per interventi e investimenti per l’inclusione e l’accessibilità. E’ inoltre responsabile dell’Asse II “Inclusione sociale e Lotta alla povertà” del POR FSE 2014-2020 e referente per AdG POR FSE+ 2021-2027 per le iniziative di inclusione sociale. Per i suoi ruoli e per l’attenzione dimostrati durante la riunione dell’8 febbraio Milena e la sua famiglia ripongono molta fiducia in lui, non solo per Vittoria, ma anche per tutti gli altri ragazzi e ragazze con disabilità.