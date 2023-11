Divampano le fiamme in un deposito di fieno a Remedello: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Attimi di apprensione quelli vissuti nel corso della prima serata di domenica 19 novembre 2023 a Remedello.

Divampano le fiamme a Remedello

Sono divampate le fiamme in un deposito di fieno in via Vittorio Veneto nel comune di Remedello. Ad intervenire prontamente sul posto due squadre e due autobotti dei Vigili del Fuoco inviate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia.

La buona notizia

Le fasi di bonifica sono terminate verso le 03:00 di lunedì 20 novembre 2023. La buona notizia è che non si registrano feriti, ancora in fase di valutazione le cause che hanno portato aò divampare del rogo.

Le immagini

Seguono aggiornamenti.