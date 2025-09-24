Interessati diversi comuni della bassa Bresciana e del basso Lago di Iseo dove i forti temporali hanno creato danni di smottamenti e allagamenti

Maltempo nel Bresciano: circa cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco.

Nel Bresciano circa una cinquantina di interventi

Il maltempo si è abbattuto sul Bresciano fin dalle prime ore di ieri (martedì 23 settembre 2025): ad essere colpite in modo particolare le zone dalla Bassa alla Franciacorta, dalle Valli ai laghi.

Le zone interessate

Circa cinquanta sono stati gli interventi per il maltempo che hanno visto impegnate le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia . Interessati diversi comuni della bassa Bresciana e del basso Lago di Iseo dove i forti temporali hanno creato danni di smottamenti e allagamenti.

La gallery