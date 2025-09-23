Il maltempo si abbatte su Chiari, pesanti allagamenti

Pesanti danni per il maltempo nella serata di oggi, martedì 23 settembre, nell’Ovest Bresciano. A Chiari, in particolare, diversi sottopassi sono completamente allagati. L’appello del sindaco sui social network: “Utilizzare la SS11 parallela alla Brebemi per entrare e uscire da Chiari. Al lavoro Vigili del fuoco, Polizia locale, Protezione civile e tecnici comunali.

Temporale sull’Ovest Bresciano, diversi allagamenti

Il sottopasso di via Santissima Trinità in particolare, è stato pesantemente allagato. Un’auto che vi transitava è rimasta bloccata e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per aiutare i due occupanti, fortunatamente illesi, a uscire dal veicolo.

“Gli allagamenti su strade e sottopassi hanno reso molto critica la circolazione urbana ed extraurbana” ha spiegato in particolare l’assessore Roberto Campodonico. “Maggiori criticità si sono verificate in tutti i sottopassi, in particolare in via San Bernardino e al sottopasso di via Santissima Trinità con due persone estratte dalle auto grazie al tempestivo intervento dei soccorsi. Allagato anche il parcheggio del Centro Sportivo. All’opera sul territorio comunale le squadre di Vigili del Fuoco, Gruppo Protezione Civile, Polizia Locale e addetti comunali del Settore Manutenzione per gestire l’emergenza”.

Black-out diffusi

Diversi anche i black-out elettrici che si sono verificati e che in alcuni casi sono ancora in corso. Secondo Enel distribuzione, che monitora online le “disalimentazioni” ogni trenta minuti, ci sono segnalazioni di guasti anche ad Erbusco, Capriolo, Paratico e Clusane.

Tanta pioggia in poco tempo

La rete di appassionati di meteorologia Meteopassione rende accessibili online i dati raccolti da una folta schiera di centraline meteo disseminate in tutta la provincia. Quella di Chiari installata presso un centro golfistico di via Pontoglio ha registrato una serie di raffiche di pioggia con intensità decisamente importante, da circa 40-45 millimetri all’ora, attorno alle 20.20.