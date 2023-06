Dopo la bomba d'acqua della scorsa settimana, il maltempo è tornato a colpire il Bresciano. Il temporale che nella notta fra ieri (venerdì 2 giugno) e oggi, sabato, ha colpito la zona della Bassa bresciana occidentale e del basso lago di Garda, ha danneggiato anche la linea elettrica del presidio dell'Asst Garda, a Desenzano.

Maltempo, danneggiati i sistemi informatici dell'ospedale di Desenzano

"A causa del forte temporale di questa notte a Desenzano si sono verificati dei gravi problemi elettrici ai sistemi informatici dell’ASST Garda", hanno fatto sapere dall'Azienda con un comunicato diramato nel primo pomeriggio spiegando anche come i tecnici siano intervenuti tempestivamente ripristinando i servizi essenziali. Anche a Manerbio è rimasto per un breve lasso di tempo al buio, prima che entrasse in funzione in generatore di emergenza.

"I lavori sono tutt’ora in corso, sono rimaste delle criticità sulle interconnessioni in particolare verso la radiologia da parte del Pronto Soccorso: le operazioni continueranno ripristino totale dei servizi", hanno concluso scusandosi degli eventuali disagi creati all'utenza.