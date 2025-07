Maltempo a Capriolo, crolla un ramo davanti alla sede dell'ambulanza: nessun ferito

Le forti piogge che questa mattina, sabato 5 luglio, si sono abbattute su Capriolo hanno provocato alcuni disagi in paese. In via Urini, all’altezza della rotatoria “delle 5 vie” e di fronte a Villa Sgroj, la sede del Gvac (Gruppo volontari ambulanza) un ramo si è staccato da un albero a causa del maltempo, finendo sul marciapiede.

Maltempo a Capriolo, crolla un ramo sul marciapiede

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La presenza del ramo è stata immediatamente segnalata al Comune, che ha provveduto ad attivare il Gruppo comunale di Protezione Civile. I volontari si sono recati rapidamente sul posto e hanno rimosso l'ostacolo, riportando la situazione alla normalità in tempi brevi. Sul posto anche la Polizia Locale. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, riaccende tuttavia la preoccupazione per i fenomeni meteorologici sempre più improvvisi e intensi, legati al cambiamento climatico e all’aumento delle temperature stagionali. Solo poche settimane fa, un violento nubifragio aveva colpito la Franciacorta, provocando danni significativi nei comuni di Rovato e Cologne.