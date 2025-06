Maltempo, pioggia e vento sferzano la Franciacorta e l'Ovest Bresciano: numerosi gli interventi in serata dei Vigili del Fuoco dopo il violento temporale che nella serata di sabato 21 giugno si è abbattuto sul territorio.

Maltempo, pioggia e vento sferzano la Franciacorta e l'Ovest Bresciano

Dopo il nubifragio che lunedì si era abbattuto su Chiari e sulla Bassa Bresciana, il maltempo è tornato a colpire, ma questa volta a farne le spese è stata soprattutto la Franciacorta. Cologne, Rovato, Paderno i più colpiti, dove la pioggia intensa è stata accompagnata da violente sferzate di vento, che non hanno lasciato il territorio indenne, annullando anche eventi e manifestazioni in programma per la serata, come il concerto d'estate della banda di Erbusco. Sorpresi dalla pioggia, i partecipanti alla camminata benefica 4 passi per Giammy, organizzata a Cologne dal Trek&Run, si sono invece rifugiati in oratorio.

Tra i danni si segnalano numerosi alberi caduti sulla strada, come in via Umberto I a Cologne, o lungo il viale della stazione a Rovato. Situazioni prontamente risolte dai Vigili del Fuoco e dai volontari della Protezione civile.

Le immagini