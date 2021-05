Malore sul posto di lavoro, muore 67enne.

Tragedia sul posto di lavoro. Un uomo di 67 anni è morto questa mattina – martedì 11 maggio 2021 – a Ghedi, a causa di un malore: probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta in località Ponte Rosso, a Ghedi in una azienda agricola a metà mattina. Poco dopo le 10.30 è scattato il codice rosso nella sede regionale del servizio unico di emergenza (Areu). Immediati i soccorsi per uno dei titolari dell’azienda agricola, con due ambulanze impegnate sul posto (Soccorso di Brescia e Croce Rossa di Ghedi) e l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. A lungo l’uomo ha ricevuto il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Allertati in un primo momento anche i Carabinieri di Verolanuova.