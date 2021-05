Tragedia a Verolanuova, sedicenne trovato senza vita

Tragedia a Verolanuova, morto un sedicenne.

Questa mattina una coppia ha trovato il figlio di sedici anni in rigor mortis nel suo letto. Hanno immediatamente avvisato i soccorsi ma purtroppo per il ragazzo di origini indiane non c’era più nulla da fare. Sul posto i Carabinieri del Comando di Verolanuova, un’ambulanza della Croce Bianca di Pontevico e l’elisoccorso da Brescia. Dalle condizioni del giovane al momento dell’arrivo dei sanitari sembrerebbe che la causa del decesso non sia da attribuire all’abuso di sostanze ma ad un attacco cardiaco. Pare infatti che il sedicenne soffrisse già di problemi di cuore.