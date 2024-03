Malore mentre gioca a calcetto, il 43enne padre di cinque figli non ce l'ha fatta

Malore mentre gioca a calcetto, tragico epilogo per il 43enne Matteo Ferrecchia.

Tragico epilogo per il 43enne padre di cinque figli

L'uomo è spirato agli Spedali Civili di Brescia dove era ricoverato in condizioni disperate. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della prematura dipartita. Tra questi quello di Elena Pagani, assessore nel comune di Castelli Calepio (dove Matteo era residente) e candidato sindaco alle prossime elezioni:

"Un tragico incidente ha colpito la nostra comunità. Ci sono notizie che lasciano disarmati. Ci stringiamo attorno al dolore della moglie e della famiglia. Respiriamo la vita. Sempre".

Accusa un malore mentre gioca a calcetto

Il giovane, classe 1981, residente nella Bergamasca, stava giocando a calcetto quando si è accasciato a terra. Da lì la chiamata al 112, in codice rosso, e il tempestivo intervento dei soccorsi.

Tutto è successo nella serata di martedì 12 marzo 2024, poco prima delle 20, a Rovato. Il 43enne si trovava infatti presso il centro Tennis, Padel e Calcetto di via Franciacorta, in zona piscine. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l'ambulanza ma anche l'elicottero, a bordo del quale è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al giovane, che aveva perso i sensi, sono state praticate subito le manovre di primo soccorso, sotto gli occhi attoniti degli amici e della compagna, disperata.

Allertata anche la Polizia Locale di Rovato per i rilievi di rito. Sul luogo si è precipitato anche l'assessore Pieritalo Bosio, per esprimere la vicinanza dell'Amministrazione comunale e sincerarsi di eventuali necessità. Quando l'elicottero è decollato da Rovato, le condizioni del 43enne erano gravissime.