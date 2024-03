Malore durante il calcetto: 43enne gravissimo in ospedale

Stava giocando a calcetto con gli amici. Una serata allegra, come tante altre, all'insegna della passione e dello stare insieme. Ma, in pochi istanti, la situazione è precipitata. Il giovane, classe 1981, residente nella Bergamasca, si è accasciato a terra. Un malore che ha innescato la chiamata al 112, in codice rosso, e il tempestivo intervento dei soccorsi.

Malore durante il calcetto

Tutto è successo nella serata di martedì 12 marzo, poco prima delle 20, a Rovato. Il 43enne si trovava infatti presso il centro Tennis, Padel e Calcetto di via Franciacorta, in zona piscine. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l'ambulanza ma anche l'elicottero, a bordo del quale è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Al giovane, che aveva perso i sensi, sono state praticate subito le manovre di primo soccorso, sotto gli occhi attoniti degli amici e della compagna, disperata.

Gravissimo in ospedale

Allertata anche la Polizia Locale di Rovato per i rilievi di rito. Sul luogo si è precipitato anche l'assessore Pieritalo Bosio, per esprimere la vicinanza dell'Amministrazione comunale e sincerarsi di eventuali necessità. Quando l'elicottero è decollato da Rovato, le condizioni del 43enne erano gravissime.

Seguiranno aggiornamenti