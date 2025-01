Malore in strada per una signora, allertati i soccorsi.

Malore in strada

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (lunedì 20 gennaio 2025) a Borgo San Giacomo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 12.20 in codice giallo in piazza San Giacomo.

Allertati i soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che una donna di 66 anni abbia accusato improvvisamente un malore. Allertati i soccorsi, a giungere tempestivamente sul posto, un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, però, all'arrivo dei soccorsi la situazione è andata peggiorando: la signora faceva fatica a respirare. La missione è stata quindi nuovamente classificata in codice rosso, la donna è stata trasferita in Poliambulanza.