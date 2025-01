Addio a Barbara, si è spenta a 105 anni: oggi l'ultimo saluto

Addio a Barbara, si è spenta a 105 anni: oggi (lunedì 20 gennaio 2025) l'ultimo saluto.

Il destino comune di due sorelle

Aveva raggiunto l'invidiabile traguardo lo scorso 19 ottobre, ben 105 candeline. Venerdì 17 gennaio 2025 la triste notizia, Barbara Valetti (ma da tutti conosciuta come Rina) si è spenta serenamente circondata dall'affetto dei suoi famigliari. Nacque nel 1919, terza di dieci figli. Era molto conosciuta soprattutto per via della gestione della nota trattoria Cavallino un tempo in piazza Vittorio Veneto a Gussago. Due anni fa anche la sorella maggiore, Maddalena, si è spenta alla sua stessa età (105 anni), erano molto legate.

Addio a Barbara

Oggi (lunedì 20 gennaio 2025) alle 14.30 l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con partenza dalla sede della Fondazione Richiedei. A piangerla i figli Gianni con Maria, Giuliano con Ornella e Rosaria con Adriano. A seguire il corteo proseguirà verso il cimitero locale.