Malore in strada, paura per un anziano.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 13.30 in via Luigi Einaudi a Castrezzato. L'anziano (88 anni) si trovava in strada quando ha accusato il malore.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i soccorritori di Trenzano e i carabinieri della compagnia di Chiari (sezione di Castrezzato). Dopo le prime cure prestate sul posto l'88enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso.