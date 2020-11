Soccorsi in azione in stazione a Chiari, un signore si è sentito male nel bar. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Malore in stazione a Chiari

Codice rosso in viale Marconi. Un signore si è sentito male al bar della stazione. E’ caduto al suolo probabilmente dopo aver accusato un malore. Immediata è stata la chiamata ai soccorsi. Sono arrivati in loco l’ambulanza dei volontari di Villa Carcina e l’automedica. Le sue condizioni sono da subito apparse gravi e infatti Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha catalogato in codice rosso anche l’intervento in uscita.