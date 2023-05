Malore fatale per una 68enne: stava passeggiando con il marito

Un malore che si è rivelato fatale per la 68enne Fausta Salvi.

Malore fatale

Come riportato da PrimaTreviglio, la donna era uscita a fare una passeggiata in compagnia del marito quando è stata improvvisamente colta da un malore che si è rivelato fatale. Nulla da fare quindi per la donna di Comun Nuovo in provincia di Bergamo ma originaria di Chiari.

Allertati i soccorsi

É successo nella mattinata di ieri (mercoledì 24 maggio 2023), la donna stava camminando con il marito Eugenio Zanoli. All'altezza di via Zanica ha accusato un malessere che ha spinto il marito ad allertare il 112. Ad intervenire sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Urgnano e un'automedica in codice rosso.

L'ultimo saluto

I soccorritori hanno messo in atto ogni tentativo possibile per salvare la donna, purtroppo senza successo. La salma riposa nella sua abitazione di via Zanica, 29 da dove, domani, venerdì 26 maggio 2023, partirà il corteo funebre alla volta della chiesa parrocchiale. Qui alle 15 verranno celebrati i funerali.

A piangerla il marito Eugenio e i figli Michele, Giusy e Francesca.