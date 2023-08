Malore fatale nel vigneto: muore un 37enne.

Si è sentito male mentre lavorava in un vigneto il località Boschi a Cazzago San Martino, dedito alla raccolta delle uve. Un malore che gli è stato fatale: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il 37enne.

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di venerdì 25 agosto 2023, poco prima delle 14. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l’ambulanza dei Volontari di Bornato, l’auto-medica e l’elisoccorso decollato da Brescia. Ma è stato tutto inutile. I tentativi di rianimare il giovane, classe 1985, I.A., nato in Romania e ivi residente, si sono rivelati vani. Il decesso è stato dichiarato sul posto, intorno alle 15.

Disposta l'autopsia

Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cazzago. É stata disposta l’autopsia, ma l’ipotesi è che il malore sia stato causato dalle temperature troppo elevate. Il 37enne era uno dei tantissimi lavoratori stagionali che, in estate, arrivano in Franciacorta per la vendemmia. Regolarmente assunto da una società che fornisce lavoratori stagionali alle aziende agricole,era all'opera nel vigneto dell’azienda agricola Boccadoro.

Nel 2016 un dramma simile a Erbusco

Il dramma che si è consumato a Cazzago riporta alla memoria un fatto analogo avvenuto nel 2016 a Erbusco. Anche in quel caso si verificò un malore durante la vendemmia, che causò il decesso di un operaio di 66 anni di nazionalità romena. L’uomo si era sentito male in un vigneto di via San Clemente a Villa e si era accasciato a terra. Un collega aveva iniziato a praticargli il massaggio cardiaco nell’attesa nei soccorsi e il 66enne era stato trasportato in elicottero al Civile di Brescia, dove si era però spento il giorno successivo.