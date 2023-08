Aveva raggiunto Tavernola insieme a un amico per un pomeriggio in spiaggia e per rinfrescarsi nel lago. Ma quel bagno gli è stato fatale. Abdul Manan, 33enne di origini pakistane residente a Telgate, è morto in acqua, sotto gli occhi del connazionale e di un 73enne di Tavernola che stava passando di lì e ha cercato di aiutarli.

Muore nel lago sotto gli occhi dell'amico, addio al 33enne Abdul Manan

La tragedia si è consumata ieri pochi minuti prima delle 18 in località Casella. I due amici erano entrati in acqua a pochi metri dalla riva quando Abdul Manan, che non sapeva nuotare, ha cominciato ad annaspare. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri di Tavernola sembra che il 33enne abbia avuto un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Il lago in quel punto diventa subito profondo, tanto da rendere difficoltosi i tentativi dell’amico di riportare a riva il connazionale. Aiutato da un residente, ha poi provato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei soccorritori della Croce blu di Sarnico e dell’idroambulanza della Camunia soccorso. Ma i disperati tentativi di rianimare il giovane sono stati vani.

In serata il magistrato ha dato il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari, accorsi a Tavernola poco dopo aver appreso la tragica notizia. Abdul Manan ha lasciato la moglie, che si trova in Pakistan, i genitori e cinque fratelli.

La notizia si è subito diffusa a Tavernola, ancora segnata dalla morte per annegamento dei due fratelli pakistani di 17 e 19 anni nell’agosto 2019, tanto che alla Casella, dove all’inizio della stagione sono stati installati i nuovi cartelli per la balneazione sicura, è arrivato anche il sindaco Joris Pezzotti. La morte di Abdul Manan è la prima che si consuma nelle acque del lago d’Iseo quest’estate, dopo i due morti sul lago di Endine.