Verranno celebrati martedì 2 dicembre alle ore 10, nella chiesa di San Giorgio a Villa Erbusco, i funerali di Antonio Ferrari, il 55enne deceduto ieri, sabato 29 novembre, a seguito di un improvviso malore mentre si trovava a cavallo in via Lovera ad Adro.

Malore fatale a cavallo: Villa D’Erbusco piange Antonio Ferrari

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando un’uscita a cavallo insieme a due amici quando avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo l’equilibrio e cadendo dall’animale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi di emergenza: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per Antonio non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari per i rilievi di legge.

Un’intera comunità in lutto

La scomparsa di Antonio, avvenuta sabato 29 novembre, ha profondamente colpito la comunità di Villa Erbusco, dove era molto conosciuto: grande appassionato di cavallerizza, era sinceramente benvoluto. In tanti, tra amici e conoscenti, si sono stretti attorno al dolore dei familiari.

A darne il triste annuncio sono la mamma Carla, la sorella Silvia, il nipote Stefano con Michela, la compagna Patrizia e tutti i parenti. La partenza del corteo funebre avverrà alle ore 9.50 dalla Casa Funeraria Falardi di Erbusco, in via Rovato 4. Dopo le esequie, Antonio sarà accompagnato al Tempio Crematorio. La veglia di preghiera si terrà domenica 30 novembre alle ore 19.45.