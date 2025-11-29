Accusa un malore mentre è a cavallo: nulla da fare per un 55enne di Erbusco

L'allarme è scattato poco prima delle 12

Accusa un malore mentre è a cavallo: nulla da fare per un 55enne. La vittima è Antonio Ferrari residente nella frazione erbuschese di Villa Pedergnano.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 12 in codice rosso in via Lovera ad Adro. Dalle prime ricostruzioni pare che l’uomo di Erbusco stesse andando a cavallo con due amici quando avrebbe accusato un malore finendo per cadere dall’animale.

Tempestivamente sono giunti sul posto i soccorsi: un’ambulanza, un’automedica e ad alzarsi in volo da Bergamo l’elisoccorso. Si sono rivelati inutili i tentativi di rianimazione messi in atto. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Chiari.

