Si mira all’efficientamento energetico a beneficiarne la scuola primaria e il centro ricreativo comunale

Mairano: addio alle vecchie lampade da illuminazione

Uno degli argomenti più attuali per le Amministrazioni pubbliche in questi anni è di certo il contenimento del consumo di energia, sia essa gas che elettricità, tema con cui gli amministratori, soprattutto a livello comunale, devono fare attenzione. Questo non solo per questioni meramente etiche, quanto per necessità di bilancio, considerato il notevole aumento dei costi durante gli anni appena trascorsi. Grazie anche alla Legge che ha permesso ai Comuni di beneficiare di risorse statali straordinarie per gli anni dal 2020 al 2024, mirate all’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici pubblici, il Comune di Mairano ha deciso di investire il contributo di 50mila euro stanziato per il 2023 nel "relamping" della scuola primaria e del nuovo Centro Ricreativo Comunale, quest’ultimo è lo spazio ricavato dalla conversione dell’ex bocciodromo, ed utilizzato dagli alunni per l’educazione fisica e dalle associazioni del territorio per la pratica di alcune discipline sportive. L’intervento di relamping consiste nella sostituzione di tutte le vecchie lampade al neon con un moderno impianto di luci a led, il quale determinerà un netto miglioramento dell’illuminazione oltre che un notevole risparmio sui consumi.

I lavori

"I lavori sono stati affidati ad una ditta del territorio e presso il Centro Ricreativo Comunale sono già stati ultimati, mentre l’intervento nelle aule scolastiche è in corso e si concluderà durante le prossime settimane, senza causare disagi alle attività didattiche. Con questa operazione si concretizza un‘ulteriore progressione del progetto di modernizzazione delle strutture a disposizione della scuola primaria - ha spiegato il primo cittadino Igor Zacchi - Precedentemente l’Amministrazione comunale era già intervenuta con il parziale rifacimento dei tetti dell’edificio, che sono stati dotati di nuovi dispositivi di isolamento termico, con notevole beneficio per la vivibilità degli ambienti e dei consumi energetici".

L'attenzione per gli immobili comunali

Durante il mandato Zacchi l’attenzione è stata rivolta agli immobili di proprietà comunale.

"In generale, durante il nostro mandato, grande attenzione è stata rivolta agli immobili di proprietà pubblica, alcuni dei quali erano in condizioni critiche, sia dal punto di vista della sicurezza che del consumo energetico - ha proseguito Zacchi - Il Municipio, ad esempio, è stato completamente rivisto in ogni aspetto, sfruttando i contributi statali stanziati per gli anni 2020 e 2021, compresa l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, mentre le somme previste per il 2022 sono state impiegate per l’efficientamento degli impianti di riscaldamento e illuminazione dei campi da calcio e degli spogliatoi. Complessivamente l’Amministrazione comunale ha realizzato lavori di miglioramento energetico per 250mila euro tra il 2020 e il 2023, sfruttando a pieno tutti i contributi messi a disposizione dallo Stato. Il contributo di 50mila euro previsto per il 2024 sarà con ogni probabilità destinato alla struttura della Casa delle Associazioni, bisognosa anch’essa di alcuni interventi urgenti".

Il sindaco mairanese ha poi concluso: