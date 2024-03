Illuminazione pubblica all’avanguardia, edifici sostenibili e risparmio energetico: questi gli obiettivi del partenariato pubblico privato (PPP) siglato tra Engie, operatore di riferimento del comparto energetico e l’Amministrazione di Chiari.

Stipulato l'accordo per ridurre i consumi, l’impatto ambientale e diventare "green"

Numerosi gli interventi di ottimizzazione in programma, realizzati grazie a un investimento totale di 7,8 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro finanziati da Engie e 2,3 milioni a carico del Comune. L’accordo, della durata complessiva di 15 anni, prevede l’introduzione della tecnologia led ad alta efficienza in oltre 1.300 punti luce nel centro città, lungo il percorso ciclopedonale e nelle aree parchi e la riqualificazione di 36 edifici: il Municipio, il Polo Sportivo, la biblioteca, alcune strutture destinate a sale civiche e alla Polizia Locale e oltre otto scuole, tra asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.

Gli istituti scolastici San Giovanni e Capretti, l’ex palazzetto geodetico, il comando della Polizia Locale, la scuola materna Pedersoli e l’asilo nido comunale saranno trasformati in edifici «Nearly Zero Energy Building», con un fabbisogno energetico coperto totalmente da energia pulita proveniente da fonti rinnovabili. "Una riqualificazione energetica a elevata prestazione, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica del Paese, per una riduzione dei consumi elettrici e termici e un abbattimento dei costi", è stato spiegato.

Gli interventi sull’illuminazione ridurranno i consumi elettrici di circa il 70%, mentre quelli sugli edifici comunali garantiranno un taglio del 27% dei consumi termici, per un risparmio complessivo per l’ambiente di oltre 4.200 tonnellate di Co2 in atmosfera (come circa 42.000 nuovi alberi piantati).

Abbiamo lavorato con dedizione e costanza affinché la nostra città diventasse sempre più green, grazie a un insieme di azioni e interventi di capitale importanza sul patrimonio pubblico: basti pensare alla realizzazione di strutture Nzeb, come i due nuovi Poli scolastici già operativi, e ad altri interventi in corso, come quello del Teatro Sant’Orsola - ha dichiarato l’Amministrazione - Il nostro obiettivo era e resta quello di rendere Chiari da un lato sempre rispettosa dell'ambiente, e dall’altro di abbattere i consumi energetici e energivori, con il duplice vantaggio di fare della nostra città una realtà ancora più vivibile e allo stesso tempo creando un circolo virtuoso per le casse pubbliche. Con Engie andiamo esattamente in questa direzione.

Sul tema è intervenuto anche Marco Massaria, direttore Area Nord di Engie Italia: