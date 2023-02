Madre di 55 anni stroncata dalla malattia, comunità in lutto.

Madre di 55 anni stroncata dalla malattia

Collebeato piange la prematura scomparsa di Monica Luzzardi, 55 anni: si è spenta dopo aver combattuto contro una terribile malattia. La notizia della sua scomparsa ha fatto velocemente il giro del paese nel quale viveva e dove era molto conosciuta: innumerevoli i messaggi di cordoglio che sono giunti, tante inoltre le manifestazioni di vicinanza alla famiglia.

Il ricordo dei colleghi: una donna solare

La donna lavorava come impiegata amministrativa agli Spedali Civili di Brescia dove era molto apprezzata. Da tutti è stata ricordata, in particolare, per la sua solarità e la serenità che traspariva. I funerali sono stati celebrati ieri (lunedì 20 febbraio 2023) nella chiesa parrocchiale di Collebeato. A piangerla il marito Bruno, le figlie Anna ed Elisa e la mamma Maddalena. La salma è poi proseguita verso il Tempio Crematorio di Sant'Eufemia.