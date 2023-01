Lutto per la scomparsa di Gianbattista Moreschi, lo storico titolare della tabaccheria di Concesio

Lutto a Concesio per la scomparsa di Gianbattista Moreschi, lo storico titolare della tabaccheria Snoopy di Concesio.

Si è spento ieri (sabato 7 gennaio 2023) dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia: storico titolare della tabaccheria Snoopy di via Enrico Mattei a Concesio, alla fine del mese di gennaio avrebbe compiuti 55 anni.

Una persona molto conosciuta ed apprezzata, numerosi sono stati infatti i messaggi di cordoglio giunti una volta giunta la notizia della sua prematura scomparsa.

"Amico di tutti ci mancherai"; "Non ci sono parole"; "Eri una grande persona"; "Giamba ti ricorderemo sempre per la tua solarità, ed educazione"; "Sei sempre stato speciale"; Ora per tutti lassù avrai un sorriso come hai sempre fatto arrivederci"; "Sei stato un grande cliente e un grande confidente";