Si terranno lunedì 9 gennaio alle 15 a Comezzano i funerali di Federico Doga, il 16enne investito e ucciso sabato sera a Iseo. Uno schianto micidiale in via Roma, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Lunedì a Comezzano di funerali del 16enne investito a Iseo

L’ultimo saluto al 16enne, atleta del Rugby Rovato e studente dell’istituto Lorenzo Gigli, è fissato per lunedì 9 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Comezzano, partendo dalla Casa del commiato Zammarchi di Lograto. La veglia di preghiera è stata invece programmata per domenica 8 gennaio alle 19. La scomparsa di Federico lascia nel dolore la mamma Chiara con Daniele, il papà Piercarlo con Carla, i nonni, gli zii e tutti i suoi cari.

Per i compagni di classe uscita anticipata da scuola

Per consentire ai compagni della classe terza G del liceo economico-sociale di Rovato di stringersi al dolore straziante dei famigliari di Federico, lunedì 9 gennaio è stata disposta l'uscita anticipata da scuola alle 11. Alle 9.30, inoltre, tutto l'istituto Lorenzo Gigli osserverà un minuto di silenzio per ricordare l'alunno prematuramente scomparso. Le lezioni termineranno per tutti alle 13.35, al fine di permettere agli insegnanti di partecipare ai funerali. Per questo motivo gli scrutini previsti inizialmente previsti per il 9 gennaio sono stati posticipati al 18.

Due comunità unite nel lutto

La scomparsa di Federico Doga ha colpito al cuore due comunità: quella di Comezzano, dove il giovane viveva, e quella di Rovato, dove frequentava le scuole superiori e dove giocava a rugby, nella società Rugby Rovato. I sindaci di entrambi i Comuni hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia; a loro si è unito il primo cittadino di Iseo, paese che è stato suo malgrado teatro di questa immane tragedia.