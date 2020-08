L’ultimo saluto al sindaco di Gambara Franco Stringhini

L’ultimo addio al sindaco di Gambara Franco Stringhini: questa mattina si sono svolti i funerali.

L’ultimo saluto al sindaco Stringhini

Le bandiere sono ancora a mezz’asta per il lutto cittadino, mentre in paese ancora regna un silenzio attonito. Una chiesa gremita di lacrime e persone, questa mattina, ha accolto il primo cittadino Franco Stringhini, scomparso domenica all’età di 54 anni. Dai colleghi sindaci da tutta la provincia ai rappresentanti delle associazioni con cui l’Amministratore, durante il suo anno di mandato, ha collaborato attivamente, dalle autorità militari ai cittadini e anche i giovani del centro estivo: in tanti, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza antiCovid, hanno presenziato alle esequie in segno di rispetto e di vicinanza per la famiglia

A dare un ultimo triste addio sono stati il vicesindaco Simone Ghibellini e l’ex sindaco Tiziana Panigara: con voce rotta hanno sottolineato “le grandi dote umane di Stringhini e l’impegno e dedizione che ha sempre profuso all’interno del paese, mettendosi al servizio della comunità prima come assessore, poi come consigliere di minoranza e da un anno, finalmente, con la fascia tricolore portata orgogliosamente sul petto.