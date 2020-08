Gambara in lutto, è morto il sindaco Franco Stringhini

Una triste notizia per la comunità di Gambara: questa mattina è morto il sindaco Franco Stringhini

Gambara in lutto per il sindaco Franco Stringhini

“E’ con immenso dolore che comunico la prematura scomparsa del nostro sindaco”. Con questo parole il vicesindaco Simone Gibellini ha annunciato la scomparsa del primo cittadino Franco Stringhini. E così, di colpo, su quella che per i gambaresi doveva essere una giornata di festa è calata l’ombra del lutto. Stringhini, 54 anni, era stato eletto sindaco nel maggio dell’anno scorso dopo aver militato anche nella minoranza: non ha potuto amministrare di più, la malattia se l’è portato via.

“Con la presente, dispongo l’immediato annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche in programma, in particolare quelle per la Madonna della Neve.

– si legge nella nota emanata dal vice – Dispongo altresì che tutte le associazioni provvedano – per i rispettivi monumenti – ad esporre il tricolore a mezz’asta in segno di lutto. L’Amministrazione Comunale, i dipendenti del Comune e tutti i cittadini di Gambara partecipano al lutto e si stringono intorno alla famiglia”

Un nuovo dolore

E’ una nuova triste notizia per la comunità, che si è stretta ancora nel lutto dopo aver dato l’ultimo addio, tre mesi fa, anche all’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti. In tanti hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia di Stringhini. Ancora nulla sulla data dei funerali.