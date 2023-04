Luca Radici candidato sindaco per la lista civica Insieme per Ospitaletto

Luca Radici, assessore uscente all'Urbanistica, Edilizia privata e Ecologia, è il candidato sindaco di Insieme per Ospitaletto. Classe 1971, sposato e con due figli, ingegnere specializzato nelle energie rinnovabili, è il punto di convergenza della lista civica (guidata dal primo cittadino Giovanni Battista Sarnico da 2011), che il 14 maggio si presenterà alle urne per altri cinque anni all'insegna della continuità, per dare corso ai progetti già in atto e realizzarne di nuovi. Continuità che si riflette nel simbolo della lista e nel profilo valoriale che da sempre accomuna il gruppo, che all'opposto vede la coalizione civica-centrodestra (Lega, Fdi e Forza Italia) guidata dalla candidata sindaco Laura Trecani e Alternativa per Ospitaletto, che scende in campo con il volto di Matteo Totò.

"Accolgo questo impegno con molto onore e senso di responsabilità di chi si candida a sindaco di una realtà come Ospitaletto, che in questi anni ha avuto un forte sviluppo", ha esordito l'assessore Radici, ora candidato al ruolo di primo cittadino. Cinquantadue anni, sposato con Monia e padre di due figli, fin da subito si è messo al servizio della comunità: in oratorio, fino a 25 anni, come volontario nei “Giovani Insieme”, poi come consigliere comunale nel 1996 e assessore all’Ambiente alla fine degli anni Novanta. Assessore uscente all’urbanistica, edilizia privata ed ecologia, è laureato in Ingegneria Meccanica, e lavora come libero professionista nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Perché si candida? "Per poter dare un contributo, insieme alla lista civica, in continuità con l’operato svolto dalle amministrazioni Sarnico, che hanno saputo restituire ad Ospitaletto il ruolo sovracomunale che ha sempre esercitato nel passato.

Tra le opere pubbliche più importanti figurano la nuova Casa di Comunità, che sorge nell’area dell’ex-cinema Astra, è il cui cantiere "verrà concluso nelle prossime settimane" che permetterà di rilanciare la sanità di prossimità con particolare attenzione ai servizi all’anziano; la nuova Rsa; il restauro di Villa Presti dove troverà casa il museo Ghidoni; la nuova piscina e il palazzetto dello sport in fase di realizzazione (insieme alla riqualificazione di tutti gli impianti esistenti fra stadio, centro tennis e campo da rugby), e ancora la realizzazione del nuovo polo produttivo da parte di Esselunga (che, grazie alla convenzione siglata nel 2020, porterà diversi posti di lavoro per gli ospitalettesi) e la valorizzazione del borgo storico di Lovernato, che verrà inserito in una nuova area pubblica di circa 230.000 metri quadrati con un grande parco verde, strutture per la Protezione civile e per il rugby. A completare il "portfolio" è la messa in atto e consolidamento delle la conferma delle azioni di sostegno alle famiglie disagiate e alla persone fragili, la promozione della cultura, del lavoro con il progetto di un nuovo ITS, da realizzare insieme alle grandi aziende ed al ricco tessuto delle piccole e medie imprese, di cui nei mesi scorsi si è cercata la disponibilità e della scuola, con il potenziamento dei servizi 0-6.

Proprio la scuola sarà tra le priorità del nuovo mandato grazie al capitolo Pnrr (7 milioni di euro) che permetterà di costruire la nuova scuola dell’infanzia di via Serlini e la nuova mensa della scuola primaria. Massima concentrazione anche sulla viabilità con la nuova circonvallazione nord che sposterà il traffico di attraversamento del centro abitato al di fuori dello stesso e la dotazione di circa 3 km di piste ciclabili e l’ampliamento della RSA Serlini, il recupero del centro storico e il rafforzamento del DUC.

"Un progetto di continuità sostenibile e proposte concrete"

"Ritengo che la lista Insieme per Ospitaletto abbia dimostrato in questi dieci anni di avere costruito un progetto di comunità sostenibile, con proposte concrete ed obiettivi raggiunti, visibili - ha continuato Radici - Un progetto inclusivo, a 360°, che guarda a tutti. Grazie al sostegno dei cittadini questo importante lavoro potrà essere completato".

Accanto a lui, questa mattina, erano presenti anche il sindaco uscente Sarnico e il vice Maria Chiara Raza, il "segno e testimonianza della volontà di poter continuare questo progetto civico". Fra i nomi della lista non mancheranno infatti diverse riconferme, tra cui anche alcuni assessori. "Ci sarà un avvicendarsi nei componenti, ma la presenza di chi ha già svolto un ruolo di amministratore e, come capolista del sindaco uscente, che mi ha assicurato il suo pieno sostegno e massima collaborazione, consentirà una continuità dell’azione amministrativa, in collaborazione con la vice-sindaca uscente Chiara Raza. Il gruppo rinnovato di amministratori saprà garantire, insieme ai cittadini, una presenza concreta, generosa, e con una forte passione per il bene della comunità".

"Luca, che ringrazio, insieme a tutta la civica saprà concretizzare tutte le sfide che verranno, in continuità con l'esperienza fatta fin'ora", ha aggiunto Sarnico, seguito dal vice Raza. "Il gruppo ha trovato una convergenza sulla figura di Luca, una persona molto competente, di esperienza passata in Amministrazione e di ottime capacità relazionali, sono convinta che saprà tenere unito questo gruppo. In questi anni siamo riusciti a completare tutti i punti che ci eravamo prefissati grazie anche a una serie di concause (vedi fondi Pnrr) ma va anche detto che le possibilità vanno colte. Con questo spirito ci proponiamo per un altro mandato".