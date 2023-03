Ospitaletto, Laura Trecani traina il centrodestra verso le elezioni

Laura Trecani, consigliere del gruppo OspiLab, è il primo nome a scendere in campo alle elezioni Amministrative che il 14 e 15 maggio chiameranno gli ospitalettesi a decidere il futuro dei prossimi cinque anni. Classe 1975, sposata e con un figlio, Trecani si presenta alla guida di un centrodestra ancora una volta saldo e compatto per riuscire dove 5 anni fa aveva fallito l’allora candidato, l’ex primo cittadino Giuseppe Prandelli, e ottenere la carica di sindaco.

«Innanzi tutto ringrazio il mio gruppo civico OspiLab per essermi sempre stata a fianco in questi anni e i partiti Fratelli d’Italia, Lega Salvini Lombardia, e Forza Italia sia a livello provinciale che a livello comunale per la fiducia: non era certo scontato il sostegno da parte dei partiti di un candidato sindaco civico, ma il dovere della politica è cercare di unire, mediare e fare sintesi e se più persone con idee diverse si confrontano, più si riescono a trovare soluzioni concrete e vicine alla esigenze dei cittadini», ha esordito la candidata sindaco, che sulle spalle porta dieci anni di impegno e di esperienza maturata fra i banchi del Consiglio comunale, in opposizione.

Un decennio in cui, specifica, ha avuto modo «di conoscere da vicino il funzionamento della “macchina comunale” e farne esperienza, affrontando questo percorso con determinazione e impegno non tanto per parlare ma studiando e documentandomi, presentando proposte concrete». Come la creazione di un gioco inclusivo per bambini diversamente abili, il bonus nati , l’installazione di apparecchi di ventilazione meccanica nelle scuole, le piantumazioni per i nuovi nati e tanto altro ancora: «un lavoro certamente impegnativo, costruito con il lavoro di squadra per me essenziale», ha concluso.