Longhena ha festeggiato il 25esimo di sacerdozio di Padre Alberto Tortelli

Un ottobre molto importante quello longhenese.

Longhena in festa

La festa del patrono, si amplifica con la gioia della celebrazione del 25esimo anniversario di sacerdozio di Padre Alberto Tortelli. Una figura importante, che ha saputo tracciare, nel vero senso della parola, un cammino di fede nella comunità Longhenese e a giro molto più ampio nel territorio italiano.

In occasione di San Dionigi (mercoledì 16 ottobre 2024), vescovo Patrono di Longhena si è tenuta la messa presieduta proprio da padre Alberto, ora custode della chiesa di San Francesco a Brescia.

25 anni di sacerdozio

Al termine della cerimonia la comunità fedele locale lo ha festeggiato i suoi 25 anni di sacerdozio alla presenza dei suoi frati postulanti: quattro francesi, due italiani e un cinese. Padre Alberto ha voluto condividere la nuova opera di solidarietà della portineria aperta in San Francesco appunto, dal lunedì al venerdì, dove la nuova povertà può andare a bussare, per riconciliarsi, per ripulirsi ed avere abiti decorosi, aiutando tutti come possono. Una Bellissima serata che si è conclusa con la torta e il rinfresco al bar Rifugio, il tutto offerto dall’associazione locale «Festa in Biolcheria»