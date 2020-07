Lettera del M5s ai sindaci contro la Concert Hall

Dopo l’appello ai sindaci lanciato martedì dagli attivisti del Comitato NoPf2 e Legambiente, ecco che anche dal mondo politico arrivano nuove sollecitazioni contro la Concert hall, maxi teatro da oltre 6.300 posti che dovrebbe sorgere a Erbusco, sulla collina di fronte al centro commerciale Le Porte Franche.

Lettera del M5s ai sindaci

Gli attivisti del Movimento 5 stelle della Franciacorta hanno deciso di scrivere una lettera ai sindaci per ribadire la contrarietà al progetto. “Si tratterebbe di un intervento distante anni luce dai bisogni dei cittadini e che, a prescindere dal tema della sostenibilità, produrrebbe un ulteriore sfregio a un territorio già abbondantemente martoriato – hanno lamentato – Quasi 10 anni fa fu proprio l’urgenza di tutelare la Franciacorta dalla piaga dell’urbanizzazione e della cementificazione a far nascere l’associazione Terra di Franciacorta, la quale non per caso ha fissato la riduzione del consumo di suolo in cima all’elenco delle proprie finalità sociali (articolo 2 dello Statuto). Oggi più che mai ci aspettiamo che questo obiettivo venga rispettato”. Nella missiva il M5s ha chiesto delucidazioni su quanto deliberato nell’incontro di martedì dell’associazione Terra della Franciacorta e ha contestato le modalità in cui l’assemblea si è svolta. “Del tutto inopportuno è stato ammettere alla seduta Vittorio Moretti, la cui presenza non era prevista nell’atto ufficiale di convocazione. Se lui, da privato cittadino, ha goduto del privilegio di accedere all’assemblea dei sindaci, pretendiamo che lo stesso si faccia con centinaia di cittadini. Chiediamo che si convochi al più presto il Comitato NoPf2 per sentirne le motivazioni”, hanno precisato.

L’appello di Viviana Beccalossi

“Chiedo ai sindaci della Franciacorta di non mollare – ha commentato Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale – Non si sente il bisogno di un’opera faraonica, fuori contesto e probabilmente inutile. Facciano sentire la loro voce in modo chiaro e netto, domandandosi se abbia senso realizzare un teatro da seimila posti dopo tutti gli sforzi fatti per preservare e valorizzare un territorio unico. Con la crisi economica che stiamo vivendo servono investimenti mirati. Oggi che il sistema dei grandi teatri è in ginocchio, l’idea di costruirne uno tra i vigneti della Franciacorta e cercando di superare vincoli agricoli, paesaggistici e archeologici, non mi pare delle più brillanti”.