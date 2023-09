E' una comunità attonita, colpita dal dolore per la perdita di Cristian Capoccia, morto a seguito di un incidente in moto avvenuto nella notte a Cologne.

Leno in lutto per Cristian: lunedì pomeriggio i funerali

Non ci sono spiegazioni, solo dolore. Cristian Capoccia è morto a soli 22 anni, questa notte, a seguito di un incidente in moto a Cologne. Fatale è stato lo schianto contro la segnaletica stradale in prossimità di una rotonda. Il feretro del giovane, in mattinata, è stato accompagnato alla Casa Funeraria Pinzi di Leno dove domani pomeriggio, domenica alle 17.30, si terrà la veglia di preghiera.

I funerali, invece, saranno celebrati lunedì nella chiesa dedicata ai Santi Pietro e Paolo alle 15.30. Dopo la cerimonia, si proseguirà verso il tempio crematorio di Sant'Eufemia.